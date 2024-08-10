Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤ÇËÉºÒÍÑÉÊÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤¬Áý²Ã
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¸å¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤ÈËÉºÒÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÉºÒÍÑÉÊ¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á
¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡ÖÆü¾ï¤ËÌá¤ë¤È°Õ³°¤ÈÅÀ¸¡¤·Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¡¢3Æü¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡ÊµÒ¡Ë
¡¡¾®Çä¤êÂç¼ê¤Î¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ïµ¢¾Ê¤¬Áý¤¨¤ë¤ªËß¤òÁ°¤Ë¡¢´ØÅì¤ä¶áµ¦¤Ê¤É¤ÎÌó300Å¹ÊÞ¤ÇËÉºÒÍÑÉÊ¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾ÊÃæ¤ËÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Î×»þ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¶¡µë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë