¡ÖÃ¯¤â¹Ô¿Ê¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÇÄ¶Âç·¿¥Ç¥â350¿Í°Ê¾å»àË´¡¡¼óÁê¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¥Ø¥ê¤ÇÃ¦½Ð¡Ä¸øÅ¡¤Ç¤ÏÇË²õÎ¬Ã¥¹Ô°Ù
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥Ç¥âÂâ¤¬Î¬Ã¥¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢º®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¸½¼óÁê¤Ï¼Ç¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÎÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤Ç¡¢350¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡£
À¯¸¢¤Ø¤ÎÅÜ¤ê»ß¤Þ¤é¤º¡Ä·ã¤·¤¤¥Ç¥â
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç7·î¡¢¥Ç¥âÂâ¤¬Î¬Ã¥¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£»ÔÌ±¤È¥Ç¥âÂâ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥âÂâ¤È·Ù»¡¤Î¾×ÆÍ¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹³µÄ¼Ô¤Î¡Ö¼óÁê¤Î¼Ç¤¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥·¥Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¶Á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¼ê¤Ë¥«¥Þ¤ò°®¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤À¡£
5Æü¤Ë¤Ï¡¢²¿Àé¿Í¤Ë¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ç¥âÂâ¤¬·ý¤äËÀ¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¼óÁê¸øÅ¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥âÂâ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ò¡¢Ã¯¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£Àª¤¤¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼óÁê¸øÅ¡¤Ç¿©¤ÙÊª¤òÎ¬Ã¥¤¹¤ë¿Í¡¹
¤½¤·¤Æ¥Ç¥âÂâ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥·¥Ê¼óÁê¤Ï¼Ç¤¤·¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÎÙ¹ñ¥¤¥ó¥É¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¸øÅ¡¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎ¬Ã¥¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇË²õ²»¤äÀ¼¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¥Ç¥âÂâ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«Âç¤¤ÊÀ¸µû¤òÃ´¤°¿Í¤Î»Ñ¤ä¡¢ÊÒ¼ê¤ÇÄ»¤òÄÏ¤ó¤À¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¸½¾ì¤Ïº®Íð¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤Ç350¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ç¤¤·¤¿¥Ï¥·¥Ê»á¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥æ¥Ì¥¹»á¤¬¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î7ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë