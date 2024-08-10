ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÅí¡×¤Î¿©¤ÙÊý
¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿Åí¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Î¤È¤¤Ï¡©
ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤Åí¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÇß±«¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢Åí¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¥Á¥é¥Û¥éÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿Åí¤À¤±¤ì¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸Ç¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¥ó¥Æ¥¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤µµÞ¾å¾º¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ÊÅí¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¥Æ¥¯¡£¤³¤ó¤Ê¿©ºà¤È¹ç¤¦¤Î¡©¤È¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¤¬¡ªº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥ì¥¹¥¥å¡¼¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡ª
¤É¤ó¤ÊÅí¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯♡Åí¤Î¿©¤ÙÊý
by ¤¢¤ó¤Ë¤ó¡£
´Å¤¤¤â¤â¤Ï¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¤â¤â¤Ï´Å¤¯¤ÆÎä¤¿¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë♡
¥Û¥Ã¥Ú¤¬¤È¤í¤±¤½¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ
Åí¤ß¤ë¤¯¡£Ç»¸ü¤Ç¤È¤í¤±¤ëÅí¤Î¿©¤ÙÊý
by ¤¯¤ß¤ó¤Á¤å¥¥Ã¥Á¥ó
¤â¤·¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ÊÅí¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤ª»î¤·¤ò¡£
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤¨¤Ð¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¡£
¥Á¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë
Åí¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é
by MARRYELL
¥ª¥¤¥ê¡¼¤Ê±öÌ£¤¢¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤¬¤ª¼ò¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢Åí¤Î´Å¤µ¤È¥Ó¥Í¥¬¡¼¡õ¥ì¥â¥ó±ö¤¬´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤µ¤òÁê¾è¡¢ÀäÌ¯¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Ç¥¶¡¼¥È¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Çã¤Ã¤¿Åí¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Å¤¤Åí¤ò»È¤Ã¤Æ¤âOK¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(TEXT:¿¹ÃÒ»Ò)