¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡¦ÀéÍÕ¡Ö¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤âÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×½éÀïÇÔÂà¤ËÍîÃÀ¡¡Âç³Ø¤Ç¤âÌîµåÂ³¤±¤ë°Õ¸þ
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè4Æü¡¦1²óÀï¡¡ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç5¡Ý8¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2024Ç¯8·î10Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌµÇ°¤Î½éÀïÇÔÂà¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¾¡Íø¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ÀéÍÕÍºÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¶¯ÂÇ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±àÂÇÀþ¤ò6²ó¤Þ¤Ç3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4¡Ý3¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¤Î7²ó¡¢µå¿ô¤¬100µå¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢6²ó1/3¤ò5¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤âÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¢Áê¼ê4ÈÖ¡¦ÀµÎÓ¤«¤é¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡ÖÍ¸ú¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¡ÖÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£