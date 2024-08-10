Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年8月9日（金）9時から8月12日（月）23時59分まで「Fasion×夏休みタイムセール祭り」を開催中。

現在、スマートフォンやタブレット、デジタルカメラなどと互換性がある、サンディスク（SanDisk）のmicroSDカード 1.5TB「SDSQUAC-1T50-GH3MA」やケーブルレスで持ち運びに便利なBUFFALO（バッファロー）のスティック型SSD｢SSD-PUT1.0U3-B/N｣など、人気メーカーのストレージ商品がお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年8月10日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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サンディスクの1.5TB大容量microSDが20%オフで約6000円もお買い得に、買うなら今しかない！

【 サンディスク 正規品 】SanDisk microSD カード 1.5TB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-1T50-GH3MA 簡易デザインパッケージ10年間限定保証 20,722円 （20%オフ） Amazonで購入する PR PR

キオクシア・サムスン・バッファローなど、その他microSDもセール商品多数登場！

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G 2,230円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

Samsung EVO Plus マイクロSDカード 128GB 最大転送速度160MB/s microSDXC UHS-I U3 Nintendo Switch 動作確認済 MB-MC128SA-IT/EC 国内正規保証品 1,780円 （18%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 128GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDXC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-128U11HA/N 1,770円 （11%オフ） Amazonで購入する PR PR

シリコンパワー SP Silicon PowermicroSD カード 64GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP064GBSTXDV3V20SP 666円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞microSDカードのセール対象商品一覧を見る

コンパクトさを追求した挿すだけで使える外付けSSDが21%オフ！

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N 11,400円 （21%オフ） Amazonで購入する PR PR

IODATA SSD 外付け 1TB グレー×ブラック 小型 スティック ポータブル 高速転送 テレビ録画対応 PS5/PS4(動作確認済) USB 3.2 Gen 2 日本メーカー SSPS-US1GRE 11,480円 （21%オフ） Amazonで購入する PR PR

エレコム SSD 外付け 1TB USB3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/テレビ録画 対応】 ブラック ESD-EMA1000GBK 11,682円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

キオクシア KIOXIA SSD 外付け 1TB USB3.2 Gen2 最大読出速度 1,050MB/秒 【 iPhone 15 / 15 Pro / PS4 / PS5 動作確認済み 】 国産3次元フラッシュメモリ搭載 耐衝撃 アルミ筐体 パスワード保護 EXCERIA PLUS ポータブル SSD-PKP1.0U3-B/N 12,580円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

Samsung T7 1TB 最大転送速度1,050MB/秒 PS4/PS5動作確認済み USB3.2 Gen2 外付けSSD (ポータブル) グレー MU-PC1T0T/EC 国内正規保証品（メーカー保証） 16,180円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞外付けSSDのセール対象商品一覧を見る

バッファローから4TBの外付けHDDもお買い得に登場、エレコムの2TB外付けHDDなら1万円切り！

【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3 11,940円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

エレコム 外付けハードディスク HDD 2TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック ELD-STV020UBK 9,252円 （13%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞外付けHDDのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Fasion×夏休みタイムセール祭り｣は、8月12日（月）23時59分まで開催中！

Source:｢Fasion×夏休みタイムセール祭り｣