コーム型超微電流浸透促進器！ジャストケアコミュニケーションズ「パーミエイツコーム」

ジャストケアコミュニケーションズは、コームを使用するだけで「ヘアカラー」、「トリートメント」、「ヘッドスパ」、「フェイシャル」といったサロンメニューのパフォーマンスをファーストクラスメニューにランクアップさせる世界初のコーム型超微電流浸透促進器、「ラトラクション グローバル パーミエイツコーム」を9月24日全国美容室に向けて発売します。

ジャストケアコミュニケーションズ「ラトラクション グローバル パーミエイツコーム」

【商品概要】

商品名 : ラトラクション グローバル パーミエイツコーム

発売日 : 9月24日

価格 : 88,000(税込)

※サロン業務価格はお問い合わせください

型番 : DB-GP801-S

サイズ : 約W54×D24×H257.5(mm)

重量 : 約130g(本体のみ)

カラー : シルバー

販売場所: 同社サイト及び全国代理店

URL :

https://lattractions.jp/

発売に先駆け、開発に携わった『CANAAN』代表の長崎 英広氏をゲストに迎え、第一期取り扱い代理店向けに新製品発表会を8月21日19時よりオンライン形式で実施します。

Lattractions Global『Permeates Comb』

https://lattractions.jp/lp?u=permeatescomb

コーム型超微電流浸透促進器「ラトラクション グローバル パーミエイツコーム」は、サロンで施術されるカラーメニューやトリートメントの仕上がりや持続性を高めるだけでなく、施術時間の短縮や塗布ムラの半減が叶うことから、サロンメニューを新時代に進化させるゲームチェンジャーになると考えているとのことです。

製品の開発コンセプトは、「使い心地にこだわり抜いた職人気質」と「確かな技術力」、「最先端テクノロジー」を掛け合わせることで、美容のプロフェッショナルからの厳しい要求に応え続ける。としています。

【製品開発のこだわり】

(1) 100万分の1秒に1回の超音波振動を、各モード作動中絶え間なく高速連射することで、ヘアカラー剤、トリートメント剤、育毛剤やスキンケア剤を微細化。

キューティクルの隙間や、頭皮、肌の深層※まで成分を浸透させます。

※角質層まで

(2) 各成分を超音波で微細化した後は、モードによって異なる3種類のエレクトリカルテクノロジーによって浸透を促進。

水性、油性、両方の成分に効果を発揮するため、使用する薬剤の種類は選びません。

(3) 従来の浸透促進器に見られるアイロン型では、髪の毛1本1本の根元から毛先まで効果を与えられないことからコーム型を選択。

摩擦でキューティクルやお肌が傷つかないよう、クシ歯と「カッサと命名したクシの背部分」は職人の手でひとつずつ研磨しています。

カッサ部分はポレーション美顔器として美容成分の導入使用が可能です。

(4) 関節にフィットし、誰にでもなじむ握り心地を実現。

ぬれた手で握っても滑り落ちないよう下部に膨らみを持たせるとともに、握ったときの指先の違和感の原因となる接合部分を角丸加工し、使用時のストレスを軽減しました。

手の負担を考慮し約130gの軽量化も実現しています。

(5) 髪が美しくなびいている様子をイメージしたフォルムに、スタイリストの命とも言えるシザーズの質感を再現しています。

充電台にもこだわり、スタイリッシュな形状から青の洞窟を連想させる神秘的な光を放つ仕立てになっています。

カラーに施術するメリット

(1) 褪色傾向を遅らせる

(2) 発色が良くなる

(3) 濃染

(4) 時短施術

(5) 塗布ムラによる色ムラ減少

トリートメントに使用するメリット

(1) 質感向上(約17%のうるおいアップ)

(2) 持続性アップ

(3) 薬剤本来のパフォーマンスを引き出す

(4) 根元から毛先まで髪の毛1本1本に薬剤を浸透

(5) 塗布ムラ減少

(6) 前処理剤の効果アップ

ヘッドSPAに使用するメリット

(1) 育毛剤の美容成分浸透量6.7倍(手による塗布との差)

(2) 育毛剤の美容成分浸透深度3.5倍(手による塗布との差)

(3) クシ歯2mm幅のため育毛剤等の浸透ムラ減少

フェイシャルに使用するメリット

(1) 美容液の美容成分浸透量6.7倍(手による塗布との差)

(2) 美容液の美容成分浸透深度3.5倍(手による塗布との差)

(3) 小顔&リフトアップ(カッサ部分をお顔に充てることで)

【お手入れ方法】

シャンプー台やお風呂場などでの使用を前提とした「IPX5」のため、流水やシャワー等で洗うことが可能です。

