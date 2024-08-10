Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï17ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¸áÁ°¤«¤é35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ï10Æü¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Åì³¤3¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï17ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£¸áÁ°11»þ¤¹¤®¤Ëµ¤²¹¤Ï35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢10Æü¤Ç17ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤â¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç39ÅÙ¡¢´ôÉì¤ÈÄÅ¤Ç37ÅÙ¡¢Ë¶¶¤äÈøÏÉ¤Ç35ÅÙ¤È¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åì³¤»°¸©¤Ë¤Ï¡¢10Æü¤âÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤È´Ä¶¾Ê¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤·¤¿²°Æâ¤Ç²á¤´¤·¡¢¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£