【カービィと吉野家まんぷく大作戦】開催期間 第1弾:8月8日11時~8月31日20時第2弾:9月3日11時~9月30日20時

吉野家は、8月8日より開催しているキャンペーン「カービィと吉野家まんぷく大作戦」について、2025年1月に追加販売をすると発表した。詳細は後日案内予定。

「カービィと吉野家まんぷく大作戦」は、アクションゲーム「星のカービィ」とコラボしたキャンペーン。8月8日からは第1弾として、牛丼の「カービィ盛」(小盛600円、並盛633円)の販売が実施されていた。第1弾では、「カービィ盛」ひとつにつき、カービィのフィギュア「ダッシュ」、「おおあわて」、「おもちかえり」、「まんぷく」の4種がプレゼントされる。

ただし初日のオープン後からキャンペーンを実施している各店舗で「カービィ盛」の注文が殺到し、1日の販売数量まですぐに達するというケースが多数報告されていた。

これを受け、吉野家では「カービィ盛」に関する「お詫び」のプレスリリースを8月10日に公式Xなどに投稿。「1日の販売数量に達してご購入いただけなかったお客様にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます」とした。

一方で、「カービィ盛」およびフィギュアについては、同じ内容で2025年1月に追加販売することも合わせて案内された。なおプレスリリースでは、「カービィ盛」について、「転売または再販売等、営利を目的としたご購入をお断りしております」とする一文も記載されている。

