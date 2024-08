»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¡ªÁ´¹ñ¸Å²ÈºÆÀ¸¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ö¸Å²ÈºÆÀ¸Åê»ñ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼Ç§Äê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡×

一般社団法人 全国古家再生推進協議会は、2024年8月10日(土)から8月31日(土)までの期間限定で、「古家再生投資プランナー認定オンライン講座」の半額キャンペーンを実施します。

一般社団法人 全国古家再生推進協議会「古家再生投資プランナー認定オンライン講座」

一般社団法人 全国古家再生推進協議会は、2024年8月10日(土)から8月31日(土)までの期間限定で、「古家再生投資プランナー認定オンライン講座」の半額キャンペーンを実施。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中は、通常55,000円(税込)で受講いただいている古家再生投資プランナー認定オンライン講座を27,500円(税込)で受講できます。

期間 :2024年8月10日(土)〜8月31日(土)

対象講座 :古家再生投資プランナー認定オンライン講座

通常価格 :55,000円(税込)

キャンペーン価格:27,500円(税込)

■当講座は、このような方に受講をオススメしています。

○ 小額の投資で不動産大家業を始めたい方

○ 将来のコトを考えて資産運用を検討されている方

○ 今所有している物件(空き家(放置)・相続物件等)の活用方法がわからない方

■一般社団法人 全国古家再生推進協議会とは?

ESG投資

全古協は、会員数約15,000人以上、古家・空き家の再生実績約2,099戸以上を誇る団体です。

「四方良し」の理念のもと、空き家再生ビジネスを全国に広めています。

当協議会は、築古不動産を再生・流通させることで、不動産所有者・工事業者・入居者が笑顔になれる循環型の新しいマーケットを創出し、地域社会と国家に貢献することを目的としています。

主な事業として、空き家活用を希望する大家と専門家である古家再生士(R)の育成、全国への空き家活用システムの普及に取り組んでいます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 資産運用を検討している方向け!全国古家再生推進協議会「古家再生投資プランナー認定オンライン講座」 appeared first on Dtimes.