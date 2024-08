ËÉºÒ¡¦ÀáÅÅÂÐºö¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤ÄÄ¶ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¡ªBLUETTI¡Ö²Æº×¤ê±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

BLUETTI(ブルーティ)は、「夏祭り応援キャンペーン」を2024年8月9日(金)から8月27日(火)の期間実施中です。

BLUETTI(ブルーティ)は、「夏祭り応援キャンペーン」を2024年8月9日(金)から8月27日(火)の期間実施中。

アウトドアや日常の防災で大活躍のポータブル電源をお得な価格で提供されます。

セール会場:

https://bit.ly/3WSgL3M

開催期間 : 2024年8月9日(金)11:00 AM 〜 2024年8月27日(火)11:00 AM

■目玉商品

※表示価格はすべて税込みです。

BLUETTI AC500+B300S

超大容量バックアップ電源 AC500+B300S(198,200円引き)

3072Wh | 5000W | LiFePO4

特別価格: 399,800円(定価:598,000円)

購入で2枚のソーラーパネルPV200Dを無料で進呈します

購入先:

BLUETTI AC500+B300S 家庭用バックアップ電源 | 防災推奨・非常用電源 |3072Wh、5000W

BLUETTI AC200L

大容量ポータブル電源 AC200L(100,000円引き)

2048Wh | 2000W | LiFePO4

特別価格: 159,800円(定価:259,800円)

購入先:

BLUETTI AC200L大容量ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊・キャンプ |2048Wh、2000W

BLUETTI AC180+ソーラーパネルPV200D

中容量ポータブル電源 AC180+ソーラーパネルPV200D(70,000円引き)

1152Wh | 1800W | 200Wソーラーパネル

期間限定価格: 119,800円(定価:189,800円)

購入先 :

BLUETTI AC180 大容量ポータブル電源 | 防災推奨 |1152Wh、1800W

BLUETTI AC70+ソーラーパネルPV120

小型ポータブル電源 AC70+ソーラーパネルPV120(40,000円引き)

768Wh | 1000W | 120Wソーラーパネル

特別価格: 69,800円(定価:109,800円)

購入先 :

BLUETTI AC70 小型ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊・キャンプ |768Wh、1000W

BLUETTI EB70S

小型ポータブル電源 EB70S(34,000円引き)

716Wh | 800W | LiFePO4

特別価格: 45,800円(定価:79,800円)

購入で収納バッグを無料で進呈します

購入先 :

BLUETTI EB70S 小型ポータブル電源 | 防災推奨・キャンプ|716Wh、800W

紹介したすべてのポータブル電源で、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。

安全・安心で10年以上の長寿命を実現。

充放電サイクルは2,500回以上と、長く使用できます。

■8月限定プレゼント企画

キャンペーン期間、198,200円OFFだけでない、さらにお得な企画を用意されています。

【夏祭りキャンペーン】

・キャンペーン概要:公式サイトで50,000円以上の注文いただいたお客様に1日1回、最大3回の抽選チャンスがあります。

・プレゼント(数量限定):パワーバンクAC10、ハンディークリーナーやアウトドア食器など、BLUETTIの素敵なグッズを用意されています!

【新規会員登録&メルマガ登録キャンペーン】

キャンペーン概要:BLUETTI公式サイトにて新規会員登録と同時にメルマガを登録すると、抽選で3名様に129,800円相当のBLUETTI拡張バッテリーB230がプレゼント。

