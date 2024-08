ディズニー&ピクサーの大人気シリーズ第5弾『トイ・ストーリー5』の監督を、アンドリュー・スタントンが務めることが明らかになった。1995年の第1作『トイ・ストーリー』以来、原案と脚本(第3作以外)を手がけてきたクリエイターで、今回がシリーズ初監督となる。

また、「いつも子どもたちの側にいたオモチャたちが、電子機器の台頭によって仕事を失う」というストーリー・コンセプトも明らかになった。米カリフォルニア州アナハイムで開催のディズニーのイベント「D23 2024」で発表された。

米の報告によれば、『トイ・ストーリー5』では50体のバズ・ライトイヤー軍団が登場し、彼らは「おもちゃモード」が解除できない状態という。

ピクサーの公式SNSではコンセプトアートも確認することができる。夜、布団の中でデジタルデバイスを操作する子どもを、オモチャたちが見つめる一枚だ。

アナウンス映像も公開。ウッディ、バズ、ジェシーが「全員帰ってくる」ことを伝えるものだ。『トイ・ストーリー4』衝撃ラストの“その後”がついに描かれることになる。

『トイ・ストーリー5(原題)』

2026年夏、US公開予定

仲間たちが全員帰ってくる

お楽しみに - ディズニー・スタジオ(アニメーション)公式 (@DisneyStudioJ_A)

『トイ・ストーリー5』は2026年6月19日、US公開。

