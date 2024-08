かつてで展開されたマーベル・ドラマ「デアデビル」を、マーベル・スタジオがに引き継いで製作する新作「デアデビル:ボーン・アゲイン」のキャスト陣が、米カリフォルニア州アナハイムで開催のディズニーのイベント「D23 2024」ステージに集結し、新情報が語られた。デアデビル/マシュー・“マット”・マードック役のチャーリー・コックス、キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオ、カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォール、フランクリン・“フォギー”・ネルソン役のエルデン・ヘンソン、パニッシャー/フランク・キャッスル役のジョン・バーンサルが登場した。

全3シーズンが製作され人気だったNetflix版から作風を変えた独自の新シリーズとして製作中、企画に全面見直しが行われたことで、Netflix版トーンや物語を継続する方向に生まれ変わった「ボーン・アゲイン」。2024年3月にディズニープラスで配信予定とアナウンスされたステージでは、第2シーズンの撮影もまもなく開始されることも明らかにされた模様だ。

会場限定で、ティザー映像も上映された。米やによれば、映像ではマット・マードックとフランク・キャッスルの対面やキングピンの姿が描かれ、さらに「ミズ・マーベル」カマラ・カーンの父親がマットに護られており、「一体あなたはどういった弁護士なのですか」と尋ねる一幕もあったという。

また、ホワイト・タイガーの姿も確認されたというほか、Netflix版シーズン3に登場したブルズアイ/ベンジャミン・ポインデクスターの獄中姿、コミックにおけるヴィランのミューズも描かれたと伝えられている。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」は2025年3月、ディズニープラスで配信予定。詳細な日程は未発表。

