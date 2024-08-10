ºò²Æ4¶¯¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ½éÀïÆÍÇË¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢1²óÀï¡¡ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç5¡½8¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê10Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à4¶¯¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬½ªÈ×¤ÎÇ´¤ê¤Ç°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ëº£Â¼ÂóÌ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤Ï1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÆþÍèÅÄ²Ú·î¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢3ÈÖº£²¬ÂóÌ´¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸Íã¤ò±Û¤¨¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó4°ÂÂÇ¤ËÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤âÍí¤ß°ìµó4ÆÀÅÀ¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Îº£Â¼ÂóÌ¤¤Ï5¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é9²ó¤ò´°Åê¤·¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£