¡ã¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ä¡Ö¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç±Ë¤¤¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÁª¼ê¤¬´þ¸¢
¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£´¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥Þ¥é¥½¥ó¿å±Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¿å¼Á¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ´þ¸¢¤·¤¿¡£
£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿å±ËÂåÉ½¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å£²»þ£³£°Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃË»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼£±£°¥¥í¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬¶¥µ»³«»Ï¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç¼Âà¤·¤¿¤Î¤Ï¥»¡¼¥ÌÀî¤Î¿å¼Á¤Î¤¿¤á¤À¡£¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ï¼«¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç±Ë¤¤¤À¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ´þ¸¢¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥»¡¼¥ÌÀî¤Î¿å¼ÁÌäÂê¤ÏÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬°ìÉô¤Î¿å±Ë¼ïÌÜ¶¥µ»¾ì½ê¤ò¥»¡¼¥ÌÀî¤Ë·èÄê¤·¤¿»þ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Ï¿å¼Á²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë£²Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²£³£°£°²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÅêÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·üÇ°¤ÎÀ¼¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤à¤·¤í¿å¼Á¤Î°²½¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤ä¶¥µ»¤ÎÃæ»ß¡¦±ä´ü¤¬È¯À¸¤·¡¢¶¥µ»¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤é¤ÎÉÔ°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç¶¥µ»¤·¤¿¸å¤ËÓÒÅÇ¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ê¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç±Ë¤¤¤À¸å¤Ë¡ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥»¡¼¥ÌÀî¤Î¿å¼Á¤ÈÁª¼ê¤ÎÉÂµ¤¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¶¥µ»¸å¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤¿Áª¼ê¤¬¿ô¿Í¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Î´þ¸¢·èÄê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë´«¹ð¤È´í¸±À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È´þ¸¢¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤Î·èÄê¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç±Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Åö¶É¤Ï¸ÞÎØ¸å¤Ë»ÔÌ±¤â¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç±Ë¤²¤ë¤è¤¦³«Êü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£