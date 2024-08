ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¹¥­¥ó¥±¥¢¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ª¡ÖCHAINON¡×¼è¤ê°·¤¤ÂåÍýÅ¹Êç½¸

「CHAINON(シェノン)」では、シェノンオリジナル製品を取り扱う代理店を2024年7月より募集開始しています。

「CHAINON」取り扱い代理店募集

シェノン公式サイト:

https://chainon-beauty.jp/

オンラインストア :

https://nexusonline.jp/collections/brand-chainon

◆製品一覧(2024年8月時点)

・シェノン アイラッシュセラム(まつ毛美容液)

まつ毛に、発毛科学を。

医学的根拠に基づいた成分を、医学的根拠に基づき厳選。

毛髪医療の現場で使用される成分を贅沢に配合したまつ毛美容液です。

商品ページ:

https://chainon-beauty.jp/products/eyelash

・メロン デ シェノン(飲む日焼け止め)

これは、飲むスキンケア。

メロンデシェノンは酸化と糖化、二つのエイジングプロセスに着目した新発想の日焼け止めサプリメントです。

あなたのお肌を身体の中から守り、美しく健やかな未来を叶えます。

商品ページ:

https://chainon-beauty.jp/products/melon

・UVローション

美容皮膚科医が考案!『素肌がよろこぶ日焼け止め』シェノンUVローション。

『紫外線カット』と『スキンケア』を同時に叶え使う人の肌を守りながら育みます。

SPF50+ PA++++

商品ページ:

https://chainon-beauty.jp/products/uvlotion

・UVスプレー

美容皮膚科医が考案!『素肌がよろこぶ日焼け止め』シェノンのUVケアシリーズ【シェノンUVスプレー】。

『紫外線カット』と『スキンケア』を同時に叶え使う人の肌を守りながら育みます。

SPF50+ PA++++

商品ページ:

https://chainon-beauty.jp/products/new-paradigms-in-the-study-of-design

・ヤカネーゼ フェイスカバー

・ヤカネーゼ アームカバー

あの日焼け対策専用フェイスカバー“ヤケーヌ”と待望のコラボレーションが実現。

このセットで紫外線を徹底ブロック!

商品ページ:

https://chainon-beauty.jp/products/yakaneze

