6種類の植物オイル配合！ASNO「A.C.Eクレンジングオイル」「グリーンズカーミングトナー」

「ASNO(エイスノ)」は、肌に寄り添う新商品2種を発売します。

ASNO「A.C.Eクレンジングオイル」「グリーンズカーミングトナー」

「ASNO(エイスノ)」は、肌に寄り添う新商品2種を発売。

2つのアイテムは、EVEヴィーガン認証を取得、6種類の植物オイルとビタミンA、C、E成分を配合した「A.C.Eクレンジングオイル」と、同じくEVEヴィーガン認証取得の、ケール、アボカド、緑茶、カリフラワーなど、原材料の80%を占める4種類の植物性エキスを配合した保湿化粧水「グリーンズカーミングトナー」です。

また2024年9月7日(土)まで、吉祥寺パルコ1F「style table」にてPOP UPを開催します。

ASNO ブランドサイト:

https://a-sno.jp/

【ASNO(エイスノ)とは】

ASNO

<ブランド名ASNOの由来>

[A]nimals in [S]outh & [N]orth P[o]le

(南・北極に居る動物たちを保護する、という意味)

エイスノは韓国で生まれ、世界12カ国* に輸出するグローバルなクリーンビューティ ヴィーガン コスメブランドです。

自然から得た純粋な原料で化粧品を作り、地球環境を守り生き物の多様性を保護します。

*2024年度末の予定も含む

【新商品情報】

■A.C.Eクレンジングオイル

300ml/4,600円(税込)

<商品説明>

EVEヴィーガン認証を取得したA.C.Eクレンジングオイルは、6種類の植物オイルを配合し、メイクや汚れを優しく落としながら、グルタチオンやビタミンA、C、E成分とナイアシンアミドの抗酸化作用で不安定な肌トーンを整え、潤いを与えます。

ツボクサエキスとアロエベラが肌を鎮静し、パンテノールとアラントインが水分を補給し、スクアランが水分の蒸発を防ぐことで、洗顔後もしっとり感を保ちます。

ウォータリーオイルで伸びる低刺激なテクスチャーが特徴で、ベタつかずにスッキリとした仕上がりを実現し、微酸性で敏感肌にも安心して使用できるクレンジングオイルです。

<使用方法>

(1) 適量を手にとり、お顔全体にマッサージしながらなじませてください。

(2) 少量の水を含ませて約1〜2分くらいもう一度マッサージを続けて乳化させてください。

(3) ぬるま湯で十分に洗い流すと清潔なお肌になります。

<キー成分>

・6種類の植物オイル(メイクや汚れを優しく落とす):メマツヨイグサオイル(月見草)、ヒマワリ種子オイル、ホホバ種子オイル、ビターオレンジの葉・枝オイル、トウモロコシ胚芽油

・ツボクサエキスとアロエベラ(肌を鎮静)

・グルタチオンやビタミンA、C、E成分とナイアシンアミド(肌のトーンを整える)

・パンテノールとアラントインとスクアラン(水分の補給と保湿)

■グリーンズカーミングトナー

300ml/3,500円(税込)

<商品説明>

EVEヴィーガン認証取得のもっちりとした粘性を持つ保湿化粧水。

メイクで隠せないぶつぶつ肌、外部の刺激による敏感肌、皮脂分泌によるテカリ肌に!

ケール、アボカド、緑茶、カリフラワーなど、原材料の80%を占める4種類の植物性エキスが、荒れた敏感肌を優しく癒します。

セラミド*1 が肌を保護し、ポリクオタニウム-51*2 が水分の蒸発を抑え、乾燥による肌のつっぱりを整え、潤いのある肌へ導きます。

男性のアフターシェーブ用としても使用可能です。

粘り感が少ない軽いウォータータイプでベタつかずに素早くしっとり潤います。

低刺激・微酸性で敏感肌にも安心して使用できるのもおすすめです。

*1 保湿成分:セラミドNP

*2 肌表水分保湿による保湿作用成分

<使用方法>

洗顔後、適量をコットンまたは手のひらに取り、顔全体にのばしてください。

※男性はアフターシェーブローションとしてもおすすめです。

<キー成分>

・ケール葉エキス、アボカドエキス、チャ葉水、カリフラワーエキス、ツボクサエキス(鎮静)

・ポリクオタニウム-51(保湿)

・セラミドNP、イチジクエキス、トコフェノール(肌の保護)

【POP UP開催】

今回の発売を記念して、style table 吉祥寺パルコ店にて、POP UPイベントを開催します。

特典として、ASNO商品を購入したお客様には、フェイスシートを1枚プレゼント!

店舗名 : style table 吉祥寺パルコ店

所在地 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目5-1 吉祥寺パルコ1F

営業時間: 10:00〜20:00 ※吉祥寺パルコに準じる

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 6種類の植物オイル配合!ASNO「A.C.Eクレンジングオイル」「グリーンズカーミングトナー」 appeared first on Dtimes.