¥¿¥¤¤ÇÆüËÜ¿ÍÀÚÃÇ°äÂÎ Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá
¡¡¥¿¥¤¤ÇÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃË2¿Í¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î²ÃÆ£ÂóÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤ÈÎëÌÚ¹ÀÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ï3·î¡¢¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç³ñÅçÎÉ²ð¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤ò»¦³²¤·¡¢°äÂÎ¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï6·î¡¢Æ¨Ë´Àè¤ÎÎÙ¹ñ¥é¥ª¥¹¤Ç¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì9Æü¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ø¤È¿ÈÊÁ¤¬°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë