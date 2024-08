KARA¡õRIIZE¡¢8·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖM¥¹¥Æ¡×2»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª

KARAとRIIZEが、「ミュージックステーション」2時間SPに出演する。テレビ朝日の公式HPによると、彼らはあいみょん、サンボマスター、スキマスイッチ、SUPER EIGHT、東京スカパラダイスオーケストラ、Number_i、ねぐせ。、Mrs. GREEN APPLEと共に、8月16日午後8時より放送の「ミュージックステーション」2時間SPに出演。特にKARAは、最近リリースした新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」だけでなく、13年ぶりに「GO GO サマー!」を披露すると予告し、ファンの期待を高めている。

またRIIZEは9月5日に発売される日本1stシングル「Lucky」の同名のタイトル曲を披露する。7月24日にニューシングル「I DO I DO」を発売したKARAは、8月17日に東京、24日に大阪で単独コンサート「KARASIA」を開催する。RIIZEは自身初の日本ツアー「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' JAPAN HALL TOUR」を展開中だ。