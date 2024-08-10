¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡¡¾®4Â©»Ò¤Î¾ì¹ç¡Ú»Ò°é¤Æ³Ú¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó Âè120ÏÃ¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡ª¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê2525¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¨¤óË·¤ÊÂ©»Ò¡£
¡Ö¥Þ¥ÞÊ¹¤¤¤Æ¡×¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÂ©»Ò¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä!?
¢£¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¨¤óË·¤Ê¾®4Â©»Ò
¢£Â©»Ò¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¡ª¡Ä
Í§Ã£¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â©»Ò¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Êì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¤ª¤Ë¤®¤ê2525)
¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¨¤óË·¤ÊÂ©»Ò¡£
¡Ö¥Þ¥ÞÊ¹¤¤¤Æ¡×¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÂ©»Ò¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä!?
¢£¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¨¤óË·¤Ê¾®4Â©»Ò
¢£Â©»Ò¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¡ª¡Ä
Í§Ã£¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â©»Ò¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Êì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¤ª¤Ë¤®¤ê2525)