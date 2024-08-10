Ý¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¹ØÆþ²È¶ñ¤òÃ´¤¤¤Ç¼«Âð¤Þ¤Ç15Ê¬Êâ¤¯¡ÖÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤Ë¥µ¥µ¥µ¤È¡×
Ý¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¡Ê22¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¼ç±é±Ç²è¡Ö¿·ÊÆµ¼Ô¥È¥í¥Ã¥³¡¡»ä¤¬¤ä¤é¤Í¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë¡ª¡×¡Ê¾®ÎÓ·¼°ì´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
±Ç²è½é½Ð±é¤Ç½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£µÈ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
ÆâÍÆ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¶á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¥ì¥³¡¼¥É¤òµó¤²¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿Ë¤òÍî¤È¤¹¤Î¤¬²¼¼ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤È¥¸¥¸¥¸¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢²È¶ñ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö²È¤Î¶á¤¯¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤â´ù¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¤Ä¤¤¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¤¤¤Æ15Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤Ë¥µ¥µ¥µ¤Èµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£