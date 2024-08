2024年7月1日に新メンバーを迎え、新たに7人体制となったアイドルグループBOCCHI。が7月31日、5thシングルCD「ロコモコスカイ」をリリースし、約2年ぶりとなる「ロコモコスカイ」のMusic Videoを公開しました。

BOCCHI。 5thシングルCD「ロコモコスカイ」

2024年7月1日に新メンバーを迎え、新たに7人体制となったアイドルグループBOCCHI。が7月31日、5thシングルCD「ロコモコスカイ」をリリースし、約2年ぶりとなる「ロコモコスカイ」のMusic Videoを公開。

New Single CDには「ロコモコスカイ」のほか、「VIVAサマ」の夏曲計2曲を収録。

「ロコモコスカイ」は、太陽を完全に味方につけたような曲となっていて、誰もが口ずさみたくなる中毒性ありのキャッチーなメロディーと歌詞が特徴の夏曲です。

「VIVAサマ」は、曲中にもあるように“サンセット”が見えるビーチを彷彿とさせる、恋に焦がれ肌も焦がれるひと夏のアツい恋を描いた夏曲です。

ロコモコスカイ」のMusic Videoでは、ジャケット写真にも使用されているオレンジ色のワーゲンバスキャンパーが重要ポイントです。

メンバーのエネルギッシュな姿やお披露目後真似しやすくて可愛いと話題のサビのダンスシーンなども観られる内容となっています。

解禁と同時に「最高にかわいくて、素敵なMVですごく好き!」、「待ってました!アチアチの新曲!」など、ファンからたくさんのコメントが寄せられました。

フラゲ日である7月30日からは全国でのリリースイベントがスタート。

8月4日まで6日連続7公演の怒涛のリリイベ週間となりましたが、オリコンシングルCDランキングにおいて8月1日は21位、翌日2日には29位にチャートイン。

6日連続最終日となる8月4日には13位を記録し好スタートを切っています。

新体制となったBOCCHI。

、2024年はまだまだかなりアツい夏となりそうです。

●New Single

「ロコモコスカイ」価格 1,200円(税込)

Amazon、タワーレコードの他、リリースイベントにて大好評発売中!

リリース情報、リリースイベント情報は公式HP、公式Xから

https://bocchi.club/

・8月10日 ららぽーとTOKYO-BAY 南館1F かいだん広場

・8月17日 ステラタウン大宮

・8月18日 汐留シオサイト

・8月23日 TSUTAYA-EBISUBASHI

・8月24日 ヨドバシ梅田

・8月25日 エアポートウォーク名古屋

●BOCCHI。

東名阪3都市ツアー2024

・8月31日(土)【大阪】

時間:開場12:00/開演12:30

場所:心斎橋VARON

・9月7日(土)【名古屋】

時間:開場17:30/開演18:00

場所:RAD HALL

・9月9日(月)【東京】

時間:開場18:15/開演19:00

場所:Spotify O-WEST

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 太陽を完全に味方につけたような夏曲!BOCCHI。 5thシングルCD「ロコモコスカイ」 appeared first on Dtimes.