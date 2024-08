ÆÃÀ½ÃæÂÀÌÍ¡ª¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡ØÍòÆù¤½¤Ð¤Ä¤±ÌÍ¡Ù

「らあめん花月嵐」は、2024年8月7日(水)より『嵐肉そばつけ麺』を国内の花月嵐で期間限定で販売中です。

らあめん花月嵐『嵐肉そばつけ麺』

嵐肉そばつけ麺

販売価格 :930円

嵐肉そばつけ麺 ちょび辛味

販売価格 :980円

「らあめん花月嵐」は、2024年8月7日(水)より『嵐肉そばつけ麺』を国内の花月嵐で期間限定で販売中。

■花月嵐肉そばシリーズ最新作がつけ麺となってこの夏登場!

肉そばシリーズは、次世代の花月嵐の看板メニューとしてコンセプト開発がスタートしました。

シリーズ初となる”つけ麺”に加え、「あまウマ」かつ、パンチのあるスープが特徴の『ノーマルバージョン』と爽やかでピリ辛な『ちょび辛バージョン』の2種類を販売中です。

花月嵐マエストロ(開発チーム)が、試行錯誤を重ねて作り上げた花月嵐オリジナルつけ麺です。

嵐肉そばつけ麺(税込930円)

嵐肉そばつけ麺 ちょび辛味(税込980円)

■たっぷりすすれる!花月嵐特製中太麺

『嵐肉そばつけ麺』は、花月嵐の特製中太麺を使用!

肉そばスープとの相性抜群!!豪快にすすって全力で堪能できます。

■クセになる!パンチのある”あまウマ”なスープ!

あまウマなスープをベースに作られた「肉そばスープ」です。

秘伝のタレ、背油、唐辛子でアクセントを加えたことにより、パンチがあるクセになるスープが完成しました。

■食べ応え抜群!肉そばの具材たち!

肉そばスープで煮込まれた旨味たっぷりの豚肉とニラ、玉ねぎ等の野菜のシャキシャキ食感が奏でる「肉そばのハーモニー」!!

壺ニラもやしとの相性も抜群です。

■爽やかな辛さ!「ちょび辛味」も同時発売!

爽やかな辛さを感じるチリペッパーの辛さと、ライムの酸味が更に食欲を刺激する辛いもの好きの方におススメの1杯です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特製中太麺!らあめん花月嵐『嵐肉そばつけ麺』 appeared first on Dtimes.