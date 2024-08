「Table de reveur」シェフ伊藤 有輝選出！ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2024

「Table de reveur」のシェフ 伊藤 有輝が、「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2024」のフォーカスシェフに選出されました。

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2024」フォーカスシェフ選出

ターブルドレヴール伊藤有輝が、2011年の日本初開催から2024年で14回目の開催を迎える国内最大級のフランス料理イベント「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2024」において、7名のフォーカスシェフの1人として選。

2011年の日本初開催から2024年で14回目の開催を迎える「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」。

2024年は9月20日(金)〜10月14日(月・祝)の25日間開催。

全国各地から500店以上ものフレンチレストランが参加を予定しています。

伊藤 有輝シェフは27歳の若き料理人です。

同社飲食ブランドの一つである「maison FUJIYA Hakodate」の藤谷 圭介シェフに師事、7年の修行を経て同社ブランドマネージャー制度を活用して26歳で「Table de reveur」をオープンした。

伊藤 有輝シェフは伝統的な技術だけでなく、野菜のクズや、肉の骨、魚の骨などの通常は廃棄されてしまう部分よりフォンを取るなど、常にサステナビリティを念頭に置き取り組んでいます。

また、函館産の蝦夷鹿を活用する他、プラントベース、植物性の食材をメインとしたメニュー開発も併せて進めています。

■プロフィール

伊藤 有輝

1996年生まれ。

北海道光塩学園調理製菓専門学校に在学中、札幌のレストラン、La Sante、w27にて料理の経験を積む。

2016年レストランobtenirKにオープニングスタッフとして就職し2020年、師である藤谷圭介の元、maison FUJIYA Hakodateでスーシェフを務める。

2023年、姉妹店patisserie Maison FUJIYA内のカジュアルフレンチレストランTable de reveurのchefに就任。

地元食材の素材を活かし、馴染みのないお客様にもカジュアルにフランス料理をお客様に楽しめるよう、高級感もありどこかアットホームな空間を築けるよう料理とサービスを提供しています。

所在地:北海道函館市本町17-2ヴィルヌーブ五稜郭2階

フランス生まれのグルメイベント「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は2024年で14年連続開催。

北海道から沖縄まで全国各地の500店にも上る参加フレンチレストランで、期間中どなたでもイベント特別価格のコース料理を楽しめます。

2024年は9月20日(金)〜10月14日(月・祝)の25日間開催。

有名レストランガイドの星獲得店やメディアで人気のシェフたちによるフレンチを気軽に楽しめます。

「日本の食文化を応援!トレ・ボン 日本のテロワール」をキーワードに、『地元食材の美味しさを紹介したい』『生産者を応援したい』という多くのシェフが、和食材を取り入れてフランス料理に仕立ててあります。

国産食材の魅力が詰まったひと皿を楽しめます。

