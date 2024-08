ディズニー&ピクサーの人気シリーズ『Mr.インクレディブル』『インクレディブル・ファミリー』第3弾となる最新作『Incredibles 3(原題)』が製作されていることがわかった。米カリフォルニア州アナハイムで開催のディズニーのイベント「D23 2024」で発表された。前2作の監督と脚本を手がけたブラッド・バードが続投するという。

Just announced at : is officially in the works at Pixar!