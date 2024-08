全く新しいコンセプトで描かれる『スター・ウォーズ』新作ドラマシリーズ「スター・ウォーズ:スケルトン・クルー」より、初の予告編映像が解禁となった。米カリフォルニア州アナハイムで開催のディズニーのイベント「D23 2024」でお披露目となった。

注目ポイントは二つ。『スター・ウォーズ』版『グーニーズ』とも言える、どこか懐かしい冒険活劇の雰囲気と、ジェダイ役で登場するジュード・ロウの出演だ。

本シリーズはと同じ時代を描くドラマで、中心となるのは少年少女たち。アカデミーで授業を受ける彼らだが、銀河に旅立つ本物の冒険に憧れた彼らは、ある日森の中で見つけた古いジェダイ寺院の遺跡らしき洞穴に足を踏み入れる。そこで、彼らの日常は一変してしまう……。

銀河の中で迷ってしまった彼らに、次々と未知の危険が襲いかかる。そこに現れたのは、謎のジェダイだ。ローブを脱いだその男は、ジュード・ロウが演じるジョド・ナ・ナウッドである。

Adventure is calling.



On December 3, Skeleton Crew is streaming, with a two-episode series premiere, only on Disney+.