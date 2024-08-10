¡ÚÃæÆü¡Û4Áª¼êÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡Êá¼ê¤ÏÀÐ¶¶¹¯ÂÀ¤«¤é±§º´¸«¿¿¸ã¤Ø¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜÈõ¸ýÀµ½¤¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤¯Ëõ¾Ã
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤¬10Æü¡¢4Áª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÐ¶¶¹¯ÂÀÁª¼ê¤ÈÈõ¸ýÀµ½¤Áª¼ê¤Ç¤¹
ÀÐ¶¶Áª¼ê¤Ï7·î10Æü¤Ë1·³¤Ë¾º³Ê¡¢Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢ÂÇÎ¨.208¤ÇÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÎÈõ¸ýÁª¼ê¤Ï8Æü¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶Áª¼ê¤ËÂå¤ï¤êÊá¼ê¤Ë±§º´¸«¿¿¸ãÁª¼ê¤¬1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.256¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤â¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£