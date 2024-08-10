Âç¶¶Í´µª¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Çµ»¤¢¤êÃÆ! ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï4È¯¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç³«ËëÇòÀ±
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎFWÂç¶¶Í´µª¤¬9Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)³«ËëÀï¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£Àï(¡û4-2)¤Ç²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Àè·î31Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Âç¶¶¤Ï¡¢1-0¤Î¸åÈ¾20Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢3-1¤Î¸åÈ¾39Ê¬¤ËMF¥µ¥ß¡¼¡¦¥¹¥â¥Ç¥£¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤ÇGK¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Î¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Îµ»¤¢¤êÃÆ¤Ç4-1¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï2¼ºÅÀÌÜ¤³¤½µÊ¤·¤¿¤¬¡¢4-2¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¢¨Âç¶¶Í´µª¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï1:23¡Á
¡¡Àè·î31Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Âç¶¶¤Ï¡¢1-0¤Î¸åÈ¾20Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢3-1¤Î¸åÈ¾39Ê¬¤ËMF¥µ¥ß¡¼¡¦¥¹¥â¥Ç¥£¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤ÇGK¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Î¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¢¨Âç¶¶Í´µª¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï1:23¡Á
4⃣ An un-four-gettable start to the season!#ROVvDER | #Rovers ⚪️ pic.twitter.com/Gtr7uyYqBL— Blackburn Rovers (@Rovers) August 9, 2024