¡Úµð¿Í¡ÛËôÌÚÅ´Ê¿¤È¹â¶¶Îé¤òËõ¾Ã¡¡ÅÐÏ¿¤Ïº¸¤Îº£Â¼¿®µ®¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼´îÂ¿Î´²ð
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡¼µð¿Í¡Ê10Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤ÏËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¤È¹â¶¶ÎéÅê¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¡¢º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¤È´îÂ¿Î´²ðÁª¼ê¤ò1·³¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËôÌÚÅê¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ä2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1²ó5¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¤ª¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¹â¶¶Åê¼ê¤Ï3²ó76µå4¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´îÂ¿Áª¼ê¤Ïº£µ¨Âè4Êá¼ê¤È¤·¤Æ1·³¤Ë¾º³Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï5·î30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢62»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.296¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¤Ï´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Â¼Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï3»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï35»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔËÉ¸æÎ¨¤Ï1.93¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£