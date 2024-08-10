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¡¡0:00 ¡ÆBlissful¡Ç Official Audio¡ÊYouTube¡Ë
¡¡18:20 TikTokÀ¸ÇÛ¿®
¡¡18:30 InstagramÀ¸ÇÛ¿®
¡¡18:40 YouTubeÀ¸ÇÛ¿®
¡¡19:00 ¡ÆBlissful¡Ç Music Video¡ÊYouTube¡Ë
¡¡19:00 ¡ÆBlissful¡Ç -???????-¡ÊYouTube¡Ë
¡¡20:30 AWA¥é¥¦¥ó¥¸¡ÊSHUNTO¡¦MANATO¡Ë
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¡¡19:00 ¡ÆBlissful¡Ç -???????-¡ÊYouTube¡Ë
¡¡20:00 Apple Music & Spotify ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼@Stationhead¡ÊJUNON¡Ë
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¡¡18:00 Apple Music & Spotify ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼@Stationhead¡ÊLEO¡Ë
¡¡BE:FIRST ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÈÖ
¡¡21:00 [1Éô] LINE VOOM & BE:FIRST Official YouTube¤è¤êÆ±»þÇÛ¿®
¡¡21:55 [2Éô] LINE MUSIC ÆÈÀêÇÛ¿®
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¡ÖBlissful¡×
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Lyrics : SKY-HI
Music : ZEN, LOAR, Akun, Sunny, MANATO, LEO, SKY-HI
Produced by SKY-HI, ZEN (INIMI), Akun (INIMI)
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¡ÚAL+DVD2ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛLIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63621/B¡ÁC
²Á³Ê : \9,350 (ÀÇ¹þ)¡¡\8,500 (ÀÇÈ´)
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¡ÚAL+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛLIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63622/B
²Á³Ê : \9,350 (ÀÇ¹þ)¡¡\8,500 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
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¡ÚAL+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛMVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63623/B
²Á³Ê : \4,950 (ÀÇ¹þ)¡¡\4,500 (ÀÇÈ´)
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½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚAL+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÛMVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63624/B
²Á³Ê : \4,950 (ÀÇ¹þ)¡¡\4,500 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
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¡ÚAL(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-63625
²Á³Ê : \3,630 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,300 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚAL+DVD3ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63626/B¡ÁD
²Á³Ê : \14,300 (ÀÇ¹þ)¡¡\13,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ŽºŽÝŽÃŽÝŽÂ) : ¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
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ÉÊÈÖ : AVC1-63627/B¡ÁC
²Á³Ê : \14,300 (ÀÇ¹þ)¡¡\13,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ŽºŽÝŽÃŽÝŽÂ) : ¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
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ÉÊÈÖ : AVZ1-63628
²Á³Ê : \6,050 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,500 (ÀÇÈ´)
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ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º : 2:BE ¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë¡Ü¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (1Ëç)
¡ÎCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï¡ÊÁ´ÉÊÈÖ¶¦ÄÌ¡Ë
01.Slogan
02.Masterplan
03.Boom Boom Back
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×3·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¡UHAÌ£³ÐÅü¡Ö¥«¥Ì¥ì¥Ã¥È¡×2023CM¥½¥ó¥°
4.Guilty
5.Sapphire
6.Smile Again
¡¡ANESSA Global Campaign Song
7.Grow up
¡¡¥æ¥Ë¥ê¡¼¥Ð¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó60¼þÇ¯µÇ°¡Ø#GROW_UP_YOURSELF¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°
8.Metamorphose
9.Genesis
10.Selfish
11.Bump Around
12.Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)
13.BE:0 -interlude-
14.Glorious
¡¡Âè102²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ±þ±ç²Î
15.Blissful
16.Mainstream
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¡Î±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï¡ÊAVCD-63621/B¡ÁC¡¦AVCD-63622/B¡Ë
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ¡ÈMainstream¡É
2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is¡Ä
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
¡Î±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï¡ÊAVCD-63623/B¡¦AVCD-63624/B¡Ë
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6. Hush-Hush -Music Video-
Â¾¡¢¿·¶Ê¤ÎMusic Video¤â¼ýÏ¿Í½Äê
¡Î±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï¡ÊAVC1-63626/B¡ÁD¡¦AVC1-63627/B¡ÁC¡Ë
Music Video
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6. Hush-Hush -Music Video-
Â¾¡¢¿·¶Ê¤ÎMusic Video¤â¼ýÏ¿Í½Äê
LIVE
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ¡ÈMainstream¡É
2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is¡Ä
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
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¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
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