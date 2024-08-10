ÀÊÌÁûÆ°¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ¥¾¡ ¡Ö¥Ø¥¤¥È¤ä¸í¾ðÊó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬´¶Éþ
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¡£
º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò66¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¤¥Þ¥Í¡¦¥±¥ê¥Õ¤Ï¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÀÊÌÅ¬³Ê¸¡ºº¤ò¥Ñ¥¹¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊIBA¡Ë¤«¤é¼º³Ê¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢IBA¤Ï¥í¥·¥¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ºâÌ³¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢ÎÑÍý¡¢¿³È½¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥±¥ê¥Õ¤Ï9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¤È¤Î·è¾¡¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¤â¤½¤ì¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¥½¥Õ¥£¥¢¥Ì¡¦¥Õ¥§¥°¥ê¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤È¥±¥ê¥Õ¤ÎSNS¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¤Ï¡¢¥±¥ê¥Õ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÉÎé¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥Ù¥Ê¥»¥ë¤Ï¡¢¥±¥ê¥Õ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥±¥ê¥Õ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª
¥Ø¥¤¥È¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¡¢ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÂ×´§¼°¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢Á´ÅÚ¤Î¸Ø¤ê¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡ª
Èà½÷¤È¤È¤â¤ËUNICEF¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¥±¥ê¥Õ¤È¥Ù¥Ê¥»¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥æ¥Ë¥»¥Õ¤ÇÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê10Ì¾¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤ò¸«¤ë
º£Ç¯1·î¤ËÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥±¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥»¥Õ¿ÆÁ±Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¡£ÆÃ¤ËÆîÉô¤ÎÊÈÃÏ¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÊÈÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¶ì¤·¤ß¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£»ä¤Ï¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÈà¤é¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£