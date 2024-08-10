¥â¥ÈÅß¼ù¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤È¤ÎºÇ¿·2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÇ¯Îð¥°¥°¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥â¥ÈÅß¼ù¡Ê73¡Ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê74¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÇ¯Îð¥°¥°¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥´¥ë¥Õ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿´Ü¤Ò¤í¤·¤È¥â¥ÈÅß¼ù¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2023Ç¯4·î26Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¥â¥È¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤éÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡£¤Ê¤¼¤«ÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È3¡Á4²ó¤Ë1²ó¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¡£²¶¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´Ü¤µ¤ó¤È±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´Ü¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÆæ¤À¡×¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÁø¶ø¤·¤¿´Ü¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯8·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê´À¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¡£¤³¤Î½ë¤µ¤¸¤ã²¶¤Ï1»þ´Ö¤â¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¡£¤¤¤ä¤¡´Ü¤µ¤ó¸µµ¤¤À¤ï¡£1»þ´ÖÈ¾¤âÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤Í¡×¤È¡¢ºÆ¤Ó´Ü¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´Ü¤µ¤ó¥¹¥Æ¥ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´Ü¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á¥¤¥±¥ª¥¸¥Ö¡¼¥à¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¤è¡ª¥â¥È¤µ¤ó¤â¡¢ÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥±¥ª¥¸¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë