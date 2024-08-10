¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å½éÆü¡¡³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç²¼¤ê¤Îº®»¨¥Ô¡¼¥¯
¡¡10Æü¤«¤é¤ªËßµÙ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Î²¼¤ê¤Ïº®»¨¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Æ»Ò
¡Ö¡ÊÃÏ¿Ì¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡£ÈòÆñ¥ë¡¼¥È¡Ê¤Î³ÎÊÝ¡Ë¤È¤«¡¢¿å¤È¤«Â¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡JRÅì³¤¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ò¤ªËß´ü´Ö¤Ë½é¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»ØÄêÀÊ¤Ë¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¸áÁ°¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï10Æü¤«¤é12Æü¤¬²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢ÅìËÌÆ»¤ÎÌðÈÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç30¥¥í¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î³¤Ï·Ì¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç19¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Î²¼¤ê¤â10Æü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Æü¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâÀþ¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ç1Æü¤¢¤¿¤êºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½16Ëü3000¿Í¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶å½£¤ä²ÆìÊýÌÌ¤¬¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯²ÈÂ²
¡Ö¡ÊQ.Î¹¹Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©¡Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎÂç¤¤¤¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ñºÝÀþ¤â½Ð¹ñ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÈÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦1Æü¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ëü¿Í¤¬½Ð¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Æ»Ò
¡Ö¡ÊÃÏ¿Ì¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡£ÈòÆñ¥ë¡¼¥È¡Ê¤Î³ÎÊÝ¡Ë¤È¤«¡¢¿å¤È¤«Â¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡JRÅì³¤¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ò¤ªËß´ü´Ö¤Ë½é¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»ØÄêÀÊ¤Ë¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¸áÁ°¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Î²¼¤ê¤â10Æü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Æü¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâÀþ¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ç1Æü¤¢¤¿¤êºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½16Ëü3000¿Í¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶å½£¤ä²ÆìÊýÌÌ¤¬¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯²ÈÂ²
¡Ö¡ÊQ.Î¹¹Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©¡Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎÂç¤¤¤¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ñºÝÀþ¤â½Ð¹ñ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÈÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦1Æü¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ëü¿Í¤¬½Ð¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£