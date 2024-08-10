¡Ú½Ô¸·¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤­¤Ó¤·¤¤¤³¤È¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¾ï¼±´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¡Ö½Ô¸·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

¡Ö½Ô¸·¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

¤É¤Á¤é¤â²è¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èó¾ï¤Ë¤­¤Ó¤·¤¤¤³¤È¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤¹¤è¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö½Ô¸·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤·¤å¤ó¤²¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö¸·¡×¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤­¤Ó¤·¤¤¤³¤È¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½Ô¡×¤Î°ÕÌ£¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¼Â¤Ï¡¢¡Ö½Ô¡×¤Î·±ÆÉ¤ß¤Ï¡Ö¤¿¤«¡Ê¤¤¡Ë¡¢¤±¤ï¡Ê¤·¤¤¡Ë¡¢¤­¤Ó¡Ê¤·¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ú¤Ë»³¤Ø¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»³¤¬¹â¤¤¡¢¸±¤·¤¤¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½Ô¸·¤Ï¤É¤Á¤é¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤òÉ½¤¹´Á»ú¤ÎÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤­¤Ó¤·¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£

ÉáÃÊ¤Ï¡¢¡Ö½Ô¸·¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë