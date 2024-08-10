¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¤â±Ñ2ÉôÄ©Àï¡©¡¡ÀÆÆ£¸÷µ£¤¬QPR¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤«
¥í¥ó¥á¥ë¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½FWÀÆÆ£¸÷µ£(23)¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2ÉôÁêÅö)¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º(QPR)°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤À¡£
Êó¤¸¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÈÇ¤Î¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢QPR°ÜÀÒ¤ÎÆ°¤¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
10Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç23ºÐ¤ÎÀÆÆ£¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¡¢2021Ç¯Åß¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥í¥ó¥á¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2022Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤À¤¬¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢ÄÌ»»54»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¡£ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï22»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£²Æ¤ÏÀè¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤âU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢3»î¹ç¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Éâ¾å¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¹Ô¤¤Î±½¤È¤Ê¤ë¡£
º£µ¨¤ÎQPR¤Ï2014-15¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹1Ç¯¤Ë¡£º£µ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºä¸µÃ£Íµ¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡¢³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¡¢Ê¿²ÏÍª¡¢Âç¶¶Í´µª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤À¡£
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Êó¤¸¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÈÇ¤Î¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢QPR°ÜÀÒ¤ÎÆ°¤¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
10Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç23ºÐ¤ÎÀÆÆ£¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¡¢2021Ç¯Åß¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥í¥ó¥á¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2022Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
º£²Æ¤ÏÀè¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤âU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢3»î¹ç¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Éâ¾å¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¹Ô¤¤Î±½¤È¤Ê¤ë¡£
º£µ¨¤ÎQPR¤Ï2014-15¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹1Ç¯¤Ë¡£º£µ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºä¸µÃ£Íµ¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡¢³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¡¢Ê¿²ÏÍª¡¢Âç¶¶Í´µª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤À¡£
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é