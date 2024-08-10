ÀÅ²¬¸©»°Åç»ÔÂôÃÏ¤ÎÅì½Ù²ÏÏÑ´Ä¾õÆ»Ï©²¼¤êÀþ¤Ç¼Ö2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡°ì»þ¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡áÀÅ²¬¸©·Ù
8·î10Æü¸áÁ°9»þ45Ê¬º¢¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»ÔÂôÃÏ¤ÎÅì½Ù²ÏÏÑ´Ä¾õÆ»Ï©²¼¤êÀþ¤Ç¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ï©¸ª¤Ë¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊ£¿ô¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢Åì½Ù²ÏÏÑ´Ä¾õÆ»Ï©²¼¤êÀþ¤Î»°Åç²ÃÌÐIC～»°Åç²®IC¤Î´Ö¤Ç¸áÁ°10»þÈ¾Á°¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤Îµ¬À©¤ò³«»Ï¡£
¸áÁ°11»þ¤¹¤®¤Ë¡¢2¼ÖÀþ¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î±¦¼ÖÀþ¤Î¤ßµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢º¸¼ÖÀþ¡ÊÂè°ìÄÌ¹ÔÂÓ¡Ë¤Î¤ßµ¬À©¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£