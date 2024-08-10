AMI½éÂå¶â¥á¥À¥ë¤ËÂç´¿À¼ ¡ÖÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Ç®ÀïÂ³¤¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡£º£Âç²ñÍ£°ì¤Î¿·¶¥µ»¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó½÷»Ò·è¾¡¡¢ÆüËÜ¤ÎAMI¤³¤È¡¢ÅòÀõ°¡¼ÂÁª¼ê¤¬Ì¥¤»¤Þ¤·¤¿¡£

±þ±ç¤ËÍè¤¿¿Í

¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£AMI¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×

Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö

¡ÖÅØÎÏ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼Â¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×