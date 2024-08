『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』始動！初回はadieu（上白石萌歌）が登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■FLASH THE FIRST TAKE、それは、60秒限りの一発撮り

アーティストの一発撮りを鮮明に届けるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が、新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』を始動することを発表した。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間の中で、アーティストたちが60秒間の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

『THE FIRST TAKE』でも初回を飾ったadieu(上白石萌歌)が、オープニングアーティストとして登場。動画は、8月10日20時にプレミア公開される。

なお、adieu以降も、R-指定所属の大阪ラップクルー、梅田サイファー、Spotifyが躍進を期待する『RADAR: Early Noise 2024』に選出された注目のアーティスト、MFSらによる60秒の一発撮りが、YouTube Shortsをはじめ、Instagram Reels、TikTokなどの縦型動画プラットフォームにて続々と公開。

限られた秒数、空間のなか、60秒で表現されるアーティストの一瞬に注目だ。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

adieu OFFICIAL SITE

https://www.adieu-web.com/