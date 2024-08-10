「THE FIRST TAKE」新プロジェクト始動 縦型プラットフォームで60秒の一発撮り
【モデルプレス＝2024/08/10】アーティストの一発撮りを鮮明に届けるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が、新プロジェクト「FLASH THE FIRST TAKE」を始動することを発表した。
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「FLASH THE FIRST TAKE」は、「THE FIRST TAKE」と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒間の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。「THE FIRST TAKE」でも初回を飾ったadieu（上白石萌歌）がオープニングアーティストとして登場。動画は明日8月10日20時に公開される。
なお、明日以降もR-指定所属の大阪ラップクルー・梅田サイファー、Spotifyが躍進を期待する『RADAR: Early Noise 2024』に選出された注目のアーティスト・MFSなど、続々と60秒の一発撮りが公開されていく。
今後もYouTube Shortsをはじめ Instagram Reels, TikTokなどの縦型動画プラットフォームにて公開予定。限られた秒数・空間のなか、60秒で表現されるアーティストの一瞬を、 「FLASH THE FIRST TAKE」で感じることができる。（modelpress編集部）
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◆「THE FIRST TAKE」新プロジェクト始動を発表
「FLASH THE FIRST TAKE」は、「THE FIRST TAKE」と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒間の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。「THE FIRST TAKE」でも初回を飾ったadieu（上白石萌歌）がオープニングアーティストとして登場。動画は明日8月10日20時に公開される。
今後もYouTube Shortsをはじめ Instagram Reels, TikTokなどの縦型動画プラットフォームにて公開予定。限られた秒数・空間のなか、60秒で表現されるアーティストの一瞬を、 「FLASH THE FIRST TAKE」で感じることができる。（modelpress編集部）
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