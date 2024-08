モーショングラフィックver！CENTRIC「BPO総合支援サービス紹介動画」

CENTRICは、モーショングラフィックスによるBPO総合支援サービスの紹介動画を、YouTubeチャンネルにて公開中です。

CENTRIC「BPO総合支援サービス紹介動画」

タイトル:「BPO総合支援」モーショングラフィックver

同社のBPO総合支援サービスでは、AI OCRや自動音声認識など、先進のAI技術とDXを活用した独自のソリューションにより、さまざまな産業分野に革新的なアウトソーシングサービスを提供しています。

また、EC事業者、医療機関、金融機関、官公庁など、多岐にわたる利用者へのBPOサービスの提供のみならず、業務プロセスの見直し・分析・改善提案を行うBPRサービスの提供も行っています。

