放置で遊べるシミュレーションゲーム ！Pujia8 Limited「アイランドライフ」

Pujia8 Limitedは、のんびり遊べる放置シミュレーションゲーム「アイランドライフ」を2024年8月8日、iOS・Androidにて配信を開始しました。

「アイランドライフ」は無人島で最高の牧場主を目指す経営シミュレーションゲームです。

Pujia8 Limited「アイランドライフ」

■アプリ概要

商品名 : アイランドタイム〜のんびり牧場生活〜

配信日 : 2024年8月8日

価格 : 無料

iOS : https://apps.apple.com/jp/app/id6504278727

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pujiagames.IslandTime

【ゼロからはじまる すべてが君次第】

「アイランドライフ」は放置で遊べるドット絵の経営シミュレーションゲームです。

小舟で孤島に上陸するあなたは、世間から離れた楽園を自分の手で開拓していきます。

コインを消費して土地を拡大し、小さな島を大農園にしよう!

島を発展させる方法はひとつではありません。

野菜を植えてもよし、動物を育てててもよし、釣りに出かけてもよし、さらに洞窟を探検してもコインを獲得できます。

普通の野菜まで見たこともない珍味や一般的な魚、深海の怪物、かわいいひよこやファンタジーな生き物など島での出会いはいつも新鮮感を味わわせてくれます。

【自動で儲かる効率的な生産ライン】

リラックスなくして楽しさはなし。

すべてに気を配っていたらのんびり牧場生活ができません。

牧場のお仕事はフェアリーやドローンが手伝ってくれます。

作物の水やりから、洞窟の探索まで肩代わりしてくれるため、のんびり島の生活を楽しめます。

