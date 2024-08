(MCU)最新作『&ウルヴァリン』では、ヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンをめぐりファン垂涎の瞬間が訪れた。同シーンについては、開発段階から入念な議論が行われていたようで、ショーン・レヴィ監督が当時のやり取りを振り返っている。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

© 2024 20th Century Studios / © and 2024 MARVEL. 『デッドプール&ウルヴァリン』ウルヴァリンのマスク着用シーンの裏側

『デッドプール&ウルヴァリン』ではヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンがついにマスクをかぶった。旧20世紀フォックス時代のウルヴァリンは、マスクをかぶった原作コミックやアニメ版のデザインが踏襲されてこなかった(『ウルヴァリン:SAMURAI』の未公開シーンではマスクが登場した)。

ウルヴァリンがマスクをかぶったのは劇中後半、デッドプール(ライアン・レイノルズ)とウルヴァリンがデッドプール軍団と対峙する場面。2人がポジションにつくと、ウルヴァリンは急にマスクを装着する。デッドプールが「特別な時にそんな良いモノを隠してたのかよ」とツッコミを入れると、ウルヴァリンは「殺しのためだ」と返す。

ここから2人は息ぴったりな戦闘を見せることになったが、製作陣はウルヴァリンのマスク着用シーンについてどんな会話を行ったのだろうか。米でショーン・レヴィ監督が語ったところによれば、絵コンテを描いていた初期段階から、「彼はマスクをかぶらなければならない」という合意形成がなされていたという。

肝となったのは、マスクをかぶるタイミングだ。製作陣の間では、「あまりにも早い段階でそうしてはいけない」という思いもあったのだとか。「その時のために待て、後ろのほうでやるんだ、大切にしろ、という感じでした」とレヴィ監督は振り返る。

劇中では、お待ちかねウルヴァリンがマスクを被るやいなや、俺ちゃんデッドプールがさっそくツッコミを入れ、感動の瞬間をぶった斬ってしまっていたが、これもレヴィ監督の狙い。「その日の撮影中、ヒューがそれ(マスク)を引っ張ったとき、その価値をバッサリ斬ることになると分かっていました」と監督。「デッドプールが信じられないような速さで......“特別な時にそんな良いモノを隠してたのか”って言うんですよ」。

ともあれ、ファンが待ち望んだ瞬間を実現させた『デッドプール&ウルヴァリン』。ちなみに、撮影現場ではイエロースーツに身を包んだヒューを見て、大の大人たちもあまりの感動に涙をそうだ。

