【MLB】「大谷翔平／全打席リアルタイム速報」3試合ぶり35号アーチなるか【8月10日パイレーツ戦】
ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのパイレーツ戦に「1番DH」で先発出場する。前回の試合では、5打数無安打と振るわず。2試合連続で無安打と結果が残せていない。
地区優勝争いが佳境を迎える見逃せない一戦、大谷の今季35号アーチは飛び出すか。大谷の全打席をリアルタイムで速報する。
8月10日パイレーツ戦
■大谷翔平 全打席結果速報
※随時更新します
■スターティングメンバー
ドジャース
1（DH）大谷翔平
2（左）T・ヘルナンデス
3（一）フリーマン
4（捕）スミス
5（二）ラックス
6（遊）ロハス
7（三）E・ヘルナンデス
8（右）ヘイワード
9（中）パヘス
先発投手：フラハティ
パイレーツ
1（二）カイナーファレファ
2（左）レイノルズ
3（遊）クルーズ
4（DH）バート
5（一）テレズ
6（右）デラクルーズ
7（三）ヘイズ
8（捕）グランダル
9（中）テイラー
先発投手：ケラー
試合情報
ドジャース－パイレーツ
試合開始：日本時間8月10日（土）11時10分
中継情報：NHK BS1／サブ102ch、J SPORTS 4、ABEMA無料、MLB.tv、SPOTVNOW