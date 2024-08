探究学習を楽しくするためのヒント！教育と探求社「問いづくりワークショップ 〜生徒が自ら探究するには？〜」

教育と探求社は、探究活動における「問い」に悩む先生方を対象とした問いづくりワークショップを全国で開催します。探究学習をもっと楽しく、効果的にするためのヒントが満載です。

教育と探求社「問いづくりワークショップ 〜生徒が自ら探究するには?〜」

先行して実施した「問いづくりワークショップ in 北海道」では、参加者から「問いの立て方を指導するヒントが得られた」「問いを楽しむことが大切とわかりました!」といった感想が寄せられ、あらためて探究学習の現場において、生徒が問いをつくる力が重要であることが証明されました。

探究学習を進めている先生もそうでない先生も、

「生徒たちが自分たちの問いをもつことができない。」

「主体的に問いをもって、探究学習に取り組んで欲しいけれど難しい…」

「学校全体で探究を進めたいのに、探究学習の進め方が分からない。」

生徒たちが自ら問いをたて、自分なりの答えを探し求める「探究の授業」を一緒に考えられます。

■ワークショップ概要

名称:問いづくりワークショップ 〜生徒が自ら探究するには?〜

開催都市:山形

開催日時:8月19日(月) 14:00〜17:00

会場 :山形総合運動公園 大会議室

開催都市:東京(1)

開催日時:8月7日(水) 15:30〜17:30

会場 :教育と探求社 本社1階

開催都市:東京(2)

開催日時:8月22日(木) 15:30〜17:30

会場 :教育と探求社 本社1階

開催都市:千葉

開催日時:8月20日(火) 15:00〜17:00

会場 :昭和学院中学校高等学校

開催都市:神奈川(1)

開催日時:8月19日(月) 14:00〜16:00

会場 :戸塚区総合庁舎多目的スペース

開催都市:神奈川(2)

開催日時:8月23日(金) 13:00〜15:30

会場 :かながわ県民センター 会議室304

開催都市:群馬

開催日時:8月20日(火) 14:30〜16:30

会場 :Gメッセ群馬小会議室303

開催都市:金沢

開催日時:8月19日(月) 13:30〜16:30

会場 :女性センター

開催都市:名古屋(1)

開催日時:8月22日(木) 13:30〜15:30

会場 :JWスタジオ

開催都市:名古屋(2)

開催日時:8月23日(金) 13:30〜15:30

会場 :JWスタジオ

開催都市:三重(1)

開催日時:8月21日(水) 13:30〜16:30

会場 :松阪市立鎌田中学校

開催都市:三重(2)

開催日時:8月22日(木) 13:30〜15:30

会場 :エスコラピオス学園 海星高等学校

開催都市:大阪

開催日時:8月22日(木) 15:00〜17:00

会場 :桃山学院大学あべのキャンパス

開催都市:奈良

開催日時:8月19日(月) 15:00〜17:00

会場 :奈良教育大学

開催都市:京都

開催日時:8月24日(土) 14:00〜16:00

会場 :京都文教大学 サロン棟「サロン・ド・パドマ」

開催都市:神戸

開催日時:8月15日(木) 15:30〜17:30

会場 :デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)

開催都市:愛媛

開催日時:8月26日(月) 10:30〜12:30

会場 :宇和島市立中央公民館(ホリバタ)

開催都市:広島

開催日時:8月22日(木) 15:00〜17:00

会場 :広島桜が丘高等学校

開催都市:福岡

開催日時:9月21日(土) 15:00〜17:00

会場 :東福岡高等学校 清風館5F HIKARI SQUARE

開催都市:北九州

開催日時:8月23日(金) 15:00〜17:00

会場 :九州工業大学 戸畑キャンパス内 GYMLABO

開催都市:熊本

開催日時:8月21日(水) 15:00〜17:00

会場 :熊本水道町ミーティングスペース

*お申込状況により、実施回数に変更が生じる場合がございます。

【ワークショップ内容】

◇問いの生成・問いのブラッシュアップ体験ワーク

◇参加者同士の対話・交流の時間

◇振り返り、質疑応答など

*ご希望の方には本会終了後、懇親会にご参加できます。

(懇親会の案内や申し込みフォームは、後日参加者の皆様にメールで送付いたします)

【参加対象者】

問いに関心のある全ての先生方(各会場先着30名)

*クエストエデュケーションの導入有無にかかわらず、問いに関心のある先生方ならどなたでも参加できます。

【参加費】

無料

【申し込み方法】

以下のフォームよりお申し込みできます。

記入したメールアドレス宛に、当日のご案内が送られます。

申し込みフォームはこちら: https://qx.eduq.jp/toidukuri

