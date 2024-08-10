Áá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ø¤Ê¤¹¥¸¥ã¥à¡Ù¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡Ú´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¡Û
¤Ê¤¹¥¸¥ã¥à¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÌîºÚ¤Î¡Ö¤Ê¤¹¡×¤òº½Åü¤Ç¼ÑµÍ¤á¡¢¥¸¥ã¥à¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¤Ê¤¹¤ÎÉ÷Ì£¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ª¡¡¤È¤í¤È¤í¤Î¿©´¶¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ê¤¹¡Ä¡Ä6¸Ä¡ÊÌó600g¡Ë
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä¡Ä300g
¥ì¥â¥ó½Á¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡Ê1¡Ë¤Ê¤¹¤Ï¤Ø¤¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Éý1cm¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¿å¤ò¤Ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤¹¡£¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¾å²¼¤«¤é¤Ï¤µ¤ß¡¢¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¼è¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¸ý·Â20Ñ¤Î¥Û¡¼¥í¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎÆé¤Ë¡Ê1¡Ë¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¤ÆÆé¤òÍÉ¤¹¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¡¢¿åÊ¬¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£
¤³¤Î¤¯¤é¤¤¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éOK¡£
¡Ê3¡Ë¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë4¡Á5Ê¬¼Ñ¤ë¡£
À¶·é¤Ê¤Ó¤ó¡Ê²¼µ»²¹Í¡Ë¤Ë¥¸¥ã¥à¤¬Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ó¤ó¤Î¸ý¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢µÕ¤µ¤Ë¤·¤ÆÎä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¯¡£
ÎäÂ¢¼¼¤ÇÌó3¤«·îÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£
Ä¹´üÊÝÂ¸¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤Ó¤ó¤È¤Õ¤¿¤òÀö¤Ã¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼ÑÊ¨¾ÃÆÇ¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Î¹â¤¤¾ÆÃñ¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¤¤Æ¾ÃÆÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÑÊ¨¾ÃÆÇ¤ÎÊýË¡¡Ä¡ÄÆé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢ÍÆ´ï¡¢¤Ó¤ó¡¢¤Õ¤¿¤òÆþ¤ì¤ë¡£¿åÌÌ¤«¤éÍÆ´ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥È¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÇ®Åò¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£ÍÆ´ï¡¢¤Ó¤ó¡¢¤Õ¤¿¤ò¥Ð¥Ã¥È¤äÀ¶·é¤ÊÉÛ¤Î¾å¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅò¤ò¤¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤ë¡£
Èé¤ò¤à¤¯¤È¡¢¤è¤ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¹6¸Ä¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤¿½Å¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î1/2ÎÌ¤Î¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤¬ÌÜ°Â¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ÏÆ±ÎÌ¤ÇOK¡£¾åµ¤ò»²¹Í¤ËÆ±ÍÍ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤¹¥¸¥ã¥à¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¹⁉¡×¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¡£
¤Ê¤¹¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
´ÊÃ±¡¦ÀäÉÊ¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¡Ø¤Ê¤¹¥Ú¡¼¥¹¥È¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡ÚÊÝÂ¸¤âOK¡Û
´ÊÃ±¤È¤í¤È¤í¡ª¡Ø¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¾Æ¤¤Ê¤¹¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¢¤ê¡Û
¤³¤ì¤¬¡¢¤Ê¤¹¤ÎÉ÷Ì£¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ª¡¡¤È¤í¤È¤í¤Î¿©´¶¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¤Ê¤¹¥¸¥ã¥à¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê¤Ç¤¾å¤¬¤ê300g¤ò2¤Ó¤óÊ¬¡Ë
¤Ê¤¹¡Ä¡Ä6¸Ä¡ÊÌó600g¡Ë
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä¡Ä300g
¥ì¥â¥ó½Á¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤Ê¤¹¤Ï¤Ø¤¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Éý1cm¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¿å¤ò¤Ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤¹¡£¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¾å²¼¤«¤é¤Ï¤µ¤ß¡¢¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¼è¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¸ý·Â20Ñ¤Î¥Û¡¼¥í¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎÆé¤Ë¡Ê1¡Ë¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¤ÆÆé¤òÍÉ¤¹¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¡¢¿åÊ¬¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£
¤³¤Î¤¯¤é¤¤¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éOK¡£
¡Ê3¡Ë¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë4¡Á5Ê¬¼Ñ¤ë¡£
À¶·é¤Ê¤Ó¤ó¡Ê²¼µ»²¹Í¡Ë¤Ë¥¸¥ã¥à¤¬Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ó¤ó¤Î¸ý¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢µÕ¤µ¤Ë¤·¤ÆÎä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¯¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¼¼¤ÇÌó3¤«·îÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£
¤Ó¤ó¤Î¾ÃÆÇ¤Î¤ä¤êÊý
Ä¹´üÊÝÂ¸¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤Ó¤ó¤È¤Õ¤¿¤òÀö¤Ã¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼ÑÊ¨¾ÃÆÇ¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Î¹â¤¤¾ÆÃñ¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¤¤Æ¾ÃÆÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÑÊ¨¾ÃÆÇ¤ÎÊýË¡¡Ä¡ÄÆé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢ÍÆ´ï¡¢¤Ó¤ó¡¢¤Õ¤¿¤òÆþ¤ì¤ë¡£¿åÌÌ¤«¤éÍÆ´ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥È¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÇ®Åò¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£ÍÆ´ï¡¢¤Ó¤ó¡¢¤Õ¤¿¤ò¥Ð¥Ã¥È¤äÀ¶·é¤ÊÉÛ¤Î¾å¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅò¤ò¤¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤ë¡£
Èé¤ò¤à¤¤¤Æºî¤ë¡Ø¤Ê¤¹¥¸¥ã¥à¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
Èé¤ò¤à¤¯¤È¡¢¤è¤ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¹6¸Ä¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤¿½Å¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î1/2ÎÌ¤Î¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤¬ÌÜ°Â¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ÏÆ±ÎÌ¤ÇOK¡£¾åµ¤ò»²¹Í¤ËÆ±ÍÍ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤¹¥¸¥ã¥à¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¹⁉¡×¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¡£
¤Ê¤¹¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
´ØÏ¢µ»ö
´ÊÃ±¡¦ÀäÉÊ¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¡Ø¤Ê¤¹¥Ú¡¼¥¹¥È¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡ÚÊÝÂ¸¤âOK¡Û
´ÊÃ±¤È¤í¤È¤í¡ª¡Ø¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¾Æ¤¤Ê¤¹¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¢¤ê¡Û