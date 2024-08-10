盒郷人子、最後の全国アンコール公演にあわせツアー・セットリスト・アルバムを発売
郄橋真梨子が、最後の全国ツアーのアンコールツアー＜Mariko Takahashi Concert FINAL 2024-2025 EPILOGUE with Henry Band＞の初日公演を10月12日(土)立川ステージガーデンにて迎える。その開催にあわせて、ツアーで歌われていく曲順通りのスタジオ録音音源を収録した2枚組セットリスト・アルバム『EPILOGUE tour 2024-2025』が10月9日(水)にリリースされる。
リリース情報
2024.10.09 Release
「桃色吐息」「ジョニィへの伝言」「for you...」「ごめんね…」ほか、全23〜24曲収録予定
VICL- 66011〜66012（CD2枚組）
￥4,000（税込）
ライブ・イベント情報
2024年
10月12日(土)：東京・立川STAGE GARDEN
10月18日(金)：福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール
10月19日(土)：福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール
10月26日(土)：愛知・名古屋センチュリーホール
10月27日(日)：愛知・名古屋センチュリーホール
11月08日(金)：広島：広島文化学園HBGホール
11月09日(土)：広島：広島文化学園HBGホール
11月17日(日)：大阪・フェスティバルホール
11月18日(月)：大阪・フェスティバルホール
2025年
02月27日(木)：神奈川・神奈川県民ホール
02月28日(金)：神奈川・神奈川県民ホール
03月13日(木)：東京エレクトロンホール宮城
03月14日(金)：東京エレクトロンホール宮城
03月20日(木)：大阪・フェスティバルホール
03月21日(金)：大阪・フェスティバルホール
04月05日(土)：北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
04月06日(日)：北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
04月10日(木)：東京・東京国際フォーラムホールA
04月11日(金)：東京・東京国際フォーラムホールA
05月08日(木)：東京・東京国際フォーラムホールA
05月09日(金)：東京・東京国際フォーラムホールA
詳しくは、
【郄橋真梨子オフィシャルアーティストサイト】：http://www.the-musix.com
関連リンク
◆高橋真梨子 アーティストサイト
◆高橋真梨子 オフィシャルYouTubeチャンネル