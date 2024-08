タカラトミーから、成長に合わせて楽しめるボール落としやハイハイ遊びが楽しめる、2WAY仕様の「くまのプーさん」のボールタワーが登場!

「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」のかわいらしいお顔のなみなみボールが3個付いてきます。

タカラトミー ディズニー「くるくるごろりん2WAYボールタワー くまのプーさん」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,950円(税込)

対象月齢】:6ヶ月〜3歳頃

販売店舗:全国の玩具取扱店、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

ボールを入れてころころ転がすボール落としあそびや、タワーを横向きにしてごろりんと転がすハイハイあそびも楽しめる、タカラトミーの「2WAY仕様のくまのプーさんのボールタワー」

成長に合わせて6ヶ月〜3歳頃まで、長い期間遊ぶことができて、パステル調のカラフルな色合いがおしゃれなので出しっぱなしにしておいてもかわいい!

セット内容:本体1個(トレー2個付き)、なみなみボール3個

なみなみボールは「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」のお顔のデザインになっています。

また、みんなにっこり笑顔でかわいさ満点◎

6ヵ月頃〜おすわり期には追視力を、8ヵ月頃〜はいはい期には運動能力を、12ヵ月頃〜たっち期には手指の器用さや手と目の協応能力が鍛えられます!

動いているボールのなみなみを正確に見ることができるようになり、知らないうちに動体視力が鍛えられ、本体やボールを追いかけることでハイハイが促され、運動能力の育ちが促されます☆

そして「ボールをつかむ・選ぶ・目的の所に入れる」という初歩的な知的行為になり、それを学びながら上手にできるように。

慣れてくれば、独自の遊び方を自分で見つけることができるようになっていき、工夫して自分で楽しむ力が育ちます☆

子どもの成長にあわせて遊び方が変化し、2WAYで楽しめる「くまのプーさん」の知育玩具。

タカラトミー「くるくるごろりん2WAYボールタワー くまのプーさん」は、全国の玩具取扱店、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売中です。

