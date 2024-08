「にわか面」にしんちゃん登場！！東雲堂「しんちゃん二〇加煎餅」

東雲堂は、幅広い世代から愛され続ける人気アニメ「映画クレヨンしんちゃん」シリーズの31作目『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』とタイアップした「しんちゃん二〇加煎餅」を2024年9月末までの期間限定で販売中です。

東雲堂「しんちゃん二〇加煎餅」

商品名 : しんちゃん二〇加煎餅

販売期間 : 2024年7月20日〜9月末まで

価格 : 1,080円(税込)

【販売店舗】

東雲堂本店、マイング店、その他お土産店舗

「二〇加煎餅」は、古くから博多の郷土芸能・博多仁和加の半面を形どった、福岡おなじみのお菓子。

本作のテーマである「恐竜」に乗った野原家を描いたパッケージに、しんちゃんの焼き印二〇加煎餅、そしておなじみの「にわか面」にもしんちゃんが登場!

しんちゃんのにわか面であなたもしんちゃんになれるかも!?

パッケージの裏面ではぬりえも楽しめます。

