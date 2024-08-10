¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ä¾Á°¡ª¡¡¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¾®»³Ä¾¾ë¡Ö¥¥×¥Á¥ç¥²¤é¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¶ô¤é¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¤âÌÀ¤«¤¹
MGC¤ÇÍ¥¾¡¤·¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¾®»³Ä¾¾ë¡¡photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡¦¾®»³Ä¾¾ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÊÔ
Á°ÊÔ>>¡Ö¾®»³Ä¾¾ë¤¬¸ì¤ëÂç³Ø»þÂå¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î¼¹Ãå¡×
¡¡ÅìµþÇÀÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿¾®»³Ä¾¾ë¤Ï¡¢Honda¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¿¥¤¥à¤ò»ý¤Ä¾®»³¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é´«Í¶¤¬¤¢¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î²Æ¹ç½É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éHonda¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡
¡Ö´ØÅì·÷¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êºë¶Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¹â£³¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ¤Ë½Ð¤¿»þ¡¢´ÆÆÄ¤¬Honda¤Î¾®Àî¡ÊÃÒ¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÍªÂÀ¡ÊÀß³Ú¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¿Æ¤·¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇHonda¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç³Ø£´Ç¯»þ¡¢´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç5000m£²°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¶¥µ»¤ò¤Ä¤Å¤±¡¢¸ÞÎØ¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾®»³¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤âÁÀ¤¦¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±ØÅÁ¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Âç³Ø»þÂå¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ØÅÁ¤È¤¤¤¦¤«¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£È¢º¬¤òÁö¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡¢¡Ø±ØÅÁÃË¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®»³¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤ÎÂè64²ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ï£±¶è£³°Ì¤È¹¥Áö¤·¤Æ¥Á¡¼¥à½ç°Ì£³°Ì¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè66²óÂç²ñ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï3¶è¤Ç9¿ÍÈ´¤¤ò±é¤¸¤Æ½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Ä¤Å¤¯Âè67²óÂç²ñ¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î4¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢3°Ì¤«¤é¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤¦²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö±ØÅÁ¤Ë¶¯¤¤¾®»³¡×¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤¬¾®»³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢10000m¤Ç27Ê¬Âæ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬27Ê¬Âæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤Î£³Ç¯ÌÜ¤Î²Æ¡¢¾®»³¤Ï2021Ç¯¤Î¥Û¥¯¥ì¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¿¼ÀîÂç²ñ10000m¤Ç27Ê¬55ÉÃ16¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡Ö27Ê¬Âæ¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»þ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îº¢¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎMGC¤ÎÍ×¹à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£MCG¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢£²»þ´Ö10Ê¬¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®»³¤Ë¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÃË»ÒÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëMGC¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤«¤éÂº·É¤¹¤ëÀß³ÚÍªÂÀ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®»³¤Ï¸½ÃÏ¤ËÉë¤¤¤¿¡£Àß³Ú¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÊ¨¡¹¤È¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤Ë±þ±ç¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍªÂÀ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âMGC¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î£´Ç¯¸å¡¢2023Ç¯10·î15Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥óÃË»ÒÁª¹Í²ñ¤ÎMGC¤¬·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢61Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ÀîÆâÍ¥µ±¤¬Á°²óÂç²ñ¤ÎÀß³ÚÍªÂÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤â¡¢¾®»³¤ÏÎäÀÅ¤Ë£²°Ì½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¡¢35¥¥í¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÀîÆâ¤òÂª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®»³¤é£´Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò±é¤¸¡¢38¥¥í²á¤®¤ÇÆ°¤¤¬½Ð¤¿¡£¾®»³¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡Ö¾¡°ø¤Ï£³·î¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢£··î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯10·î¤ÎMGC¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢ËüÁ´¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£±«¤âÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±«¤À¤È¡¢ÎÏ¤òÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï±«¤Ç¤â½Ð¤»¤ëÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤íÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¥é¥¹¥È10¥¥í¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥í¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¶¯²½¤À¡£90Ê¬°Ê¾åÁö¤ë¥í¥ó¥°¥¸¥ç¥°¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬100¥¥í¤Û¤ÉÁý¤¨¡¢·î´Ö¤Ç800¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ë¤¤²Æ¤Î¥Ñ¥ê¤òÁö¤ë¤¿¤á¤Ë¾Ê¥¨¥ÍÁö¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÂ¤¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆ°²èÊ¬ÀÏ¤òÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¸þ¤±¤ÎÁö¤ê¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È½³¤ê¾å¤²¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½³¤ëÆ°ºî¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÀÜÃÏ¤ÏÃÖ¤¯´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ç½Éô¤ò¶¯²½¤·¡¢Âç¤¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤Îµ÷Î¥¤ËÂ¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤È¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾®»³¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¤À¡£±ØÅÁ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤½¤ìÍÑ¤ËÊÑ¤¨¡¢±ØÅÁ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Þ¥é¥½¥óÍÑ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë´ü´Ö¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é£²·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¡Ê£³°Ì¡¦£²»þ´Ö06Ê¬33ÉÃ¡Ë¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¸½ÃÏ¤ËÉë¤¥³¡¼¥¹¤ò»îÁö¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦²Õ½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢15¥¥í¤È33¥¥í¤Ëµ¯Éú¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î15¥¥í¤Î¤Û¤¦¤¬¸·¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¾ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©ÌÌ¤è¤ê¤â¤½¤³¤Îµ¯Éú¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£½ë¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅöÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¾ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¤Î¶î¤±°ú¤¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¡£½ë¤µ¤Î¤Ê¤«ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¤°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤¿¥¨¥ê¥¦¥É¡¦¥¥×¥Á¥ç¥²¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÀï½Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤¤¤¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö35¥¥í°Ê¹ß¤Î¾¡Éé¡¢¥¥×¥Á¥ç¥²Áª¼ê¤¬½Ð¤¿»þ¤ËÃ¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â¥¥×¥Á¥ç¥²¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ï½ë¤µ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë¶ô¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢£¸°ÌÆþ¾Þ¤À¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÂçÇ÷¡Ê·æ¡Ë¤µ¤ó¤¬£¶°ÌÆþ¾Þ¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤â¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¾õ¶·È½ÃÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Î¶î¤±°ú¤¤Ç¸å¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢Æþ¾Þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥À¥ë¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¡´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ÎÌÜÉ¸¤â¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡±ØÅÁ¹¥¤¤Î¾®»³¤é¤·¤¤Ä©Àï¤À¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë