(MCU)でアジア系スーパーヒーローを主人公にした初の映画『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)でケイティ役を演じたオークワフィナが、続編の近況について言及している。シャン・チー役で主演したシム・リウは以前、「どうにもならない事情で延期され続けている」としていたが、それから何か進展はあるのだろうか?

米のインタビューで、その気になる質問を投げかけられたオークワフィナは「何も聞いていません」と回答。「聞いていませんが、コミコンでワクワクする発表がありましたね」と付け加えた。

その“ワクワクする発表”とは、7月にサンディエゴ・コミコン2024で明かされた、『アベンジャーズ:ドゥームスデイ(原題)』でロバート・ダウニー・Jr.がドクター・ドゥーム役を演じるとのだろう。もともと、『アベンジャーズ:ザ・カーン・ダイナスティ』と題されていた『アベンジャーズ』第5弾は、『アベンジャーズ:ドゥームスデイ』にタイトルが変更に。また、ラスボス級ヴィランになると予測されていた役のジョナサン・メジャースの解雇を受け、代わりにダウニー・Jr.がドクター・ドゥーム役に決定。MCUでは目まぐるしく大きな変化が起きており、その展開に合わせるために、待機作のストーリーなどの設定変更なども在り得るだろう。今の時点では、『シャン・チー』続編の実現を願いながら、気長に続報を待つしかなさそうだ。

オークワフィナの最新作については、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)などで知られるジョン・シナと共演するアクション・コメディ映画『ジャックポット!』が、2024年8月15日(木)よりで配信開始だ。

Source:

The post first appeared on .