インディーゲームパブリッシングブランドの“PLAYISM”は見下ろし型2Dアクションゲーム『Outrider Mako』(アウトライダー マコ)を2025年に発売することを発表した。

『Outrider Mako』は個人ゲーム開発者のあさまどが一人で開発している作品、8月末開催のPAXWEST、9月の東京ゲームショウでは最新の体験版がプレイ可能だ。また今回の発表に合わせてキーアートを刷新し、新トレーラーを公開している。

Outrider Mako - 2024 Trailer:

https://youtu.be/fwfKankoI5Q



不思議な世界を飛び跳ね回り、敵に飛び乗り、赤蜜で動きを封じよう!そして、すべてのお届けものを神々に納品しよう

『Outrider Mako』は2019年に初公開された、2D見下ろし型アクションゲーム。異世界「マヨイ」に迷い込んだ主人公「マコ」として、元の世界に戻るため配送センターの「運び屋(アウトライダー)」となり様々な依頼物をマヨイの神々にお届けする。

公開時にはそのクオリティの高さから、各アワードに受賞およびノミネートされた実力作だ。「BitSummit 7 Spirits」では「ガジェット通信賞」を受賞している。

本作の開発はこれが人生初めてのゲーム開発となる個人開発者 Asamado Gamesのあさまど。プログラミング・グラフィック・シナリオ・音楽・アートに至るまですべて一人で作り上げているという。

『Outrider Mako』の特徴:飛び跳ねる「ジャンプ攻撃」と「赤蜜」を活用した探索やバトル

(※以下、リリースより引用)

マコはマヨイに迷い込んだ際、マヨイに充満し、順応できないと死んでしまう「エーテル」の影響を受けなくなり、強力なジャンプ攻撃をすることができる「原始天恵」を3つ授かっています。『Outrider Mako』のバトルでは、エーテルが結晶した「赤蜜」と「ジャンプ」を活用し攻略を進めることが必要です。 ●マヨイ世界を闊歩するモノノケを倒す強力な「赤蜜」の天誅攻撃と蜜かけ

マコが集めた「赤蜜」をかけると、その範囲にいるモノノケを足止めする効果があります。かければかけるほど範囲が広がり、ほかの複数のモノノケを足止めすることができるようになり、有利に戦うことができます。また、マコが「赤蜜」をモノノケの頭にかけて攻撃すると「天誅攻撃」となり、モノノケに大ダメージを与えることができます。マヨイ世界では「赤蜜」が非常に重要になります。 ●ジャンプ攻撃の「ジャンプ」や「飛びつき」、「蹴り」の特徴

マヨイでは「ピン」など、マコが飛び移ることができるものが沢山あります。飛び跳ねた際に狙いをつけると次のピンまでと素早く飛んでいくことができ、軽快な探索を進めることができます。また、ピンを活用し高速移動しながら敵を次々に攻撃し翻弄することも可能です。一連の「ジャンプ」や「飛びつき」、「蹴り」でそれぞれ飛距離やその後に繋がる攻撃の効果が異なるので、使い分けて進むことも必要です。 ●美しいマヨイ世界を満喫しよう

はためく旗、結界を解くとき、鳥が羽ばたく音、雨が降ったときなど、一つ一つの非常に繊細かつ美しい演出で溢れる『Outrider Mako』の世界。表現を追求しこだわりぬいているあさまど氏しか作ることができない、唯一無二の「マヨイ天界」を是非お楽しみください。

2025年の発売に向けて、キーアートを刷新。最新のイベント試遊用体験版とトレーラーを公開

いよいよ完成が近づいてきた『Outrider Mako』。今回の発売時期公開に合わせて、キーアートと主人公マコのキャラクタービジュアルを刷新した。また、マヨイの世界をいち早く体験してもらうべく、8月末のPAX WESTおよび9月開催の東京ゲームショウにて最新のプレイアブルデモを公開する。

そしてあさまどが兼ねてより注目しているイラストレーターのカンタロがマコのキャラクタービジュアルとキーアートを描きおろしていることにも注目だ。最後にカンタロと、来年の発売に向けたあさまどのコメントもお伝えする。

■カンタロ コメント:

Outrider Makoの魅力的なキャラクター達、不思議な世界観、アクションゲームとしての気持ちのいい感触、魅力的な楽曲、ゼロから研鑽を積み完成度の高いゲームを作り上げることの才能と努力にひたすら感服します!是非皆さんにも手に取って体感して頂きたいです! ■カンタロ プロフィール:

イラストレーターとしてポケモンカードのイラスト、ポケミクのキャラクターデザインなどを手掛ける。また、アニメーション作家としてみんなのうたやAdoの楽曲MVなどを制作している。

■Asamado Games あさまど コメント:

神々の世界に迷い込んだ女の子マコが運送会社ブモン便に雇われ運び屋の仕事をする2D見下ろし型のアクションゲームです。武器やスキルを使い戦って道を切り開いて進みます。初めての作品で人生と命を削って作っています。楽しんでもらえたら嬉しいです。 是非『Outrider Mako』をウィッシュリストに入れて、2025年の発売を楽しみにお待ちください。

『Outrider Mako』受賞歴一覧:

●「BitSummit 7 Spirits」で「ガジェット通信賞」受賞

●「東京ゲームショウ」の「電撃PlayStation インディーゲーム部門」ノミネート

●「Indie Play」の「最優秀海外作品部門」にノミネート

製品情報

PLAYISMページ:

https://playism.com/game/outrider-mako/

Steam:Outrider Mako:

https://store.steampowered.com/app/1072400/Outrider_Mako/

タイトル:Outrider Mako

開発元:Asamado Games

発売元:PLAYISM

ジャンル:見下ろし型2D アクションゲーム

プラットフォーム:Steam

対応言語:日本語・英語・簡体字予定

発売:2025 年予定

価格:未定

(C)Asamado Games. All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)